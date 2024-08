Un succès retentissant pour Bonjour la visite

Le festival Bonjour la visite, qui s’est déroulé du 1er au 4 août à Saint-Pascal, a connu un succès sur tous les plans.

Attirant plus de 1500 spectateurs, le groupe phare de la programmation musicale, Kaïn, a offert une prestation haute en couleur et en succès. Le spectacle d’adieu de Patrick Norman, qui a clôturé le festival dimanche soir, a également répondu aux attentes du public, qui a pu apprécier les plus grands succès du chanteur country. Les autres performances de l’événement, incluant le P’tit 14 heures, Shake That, le duo Sébas et Joe, D-NOY, Famous Live Band et l’Hommage à Bob Bissonnette, ont également réussi à faire vibrer le public avec leurs rythmes entraînants.

La météo a été favorable tout au long du festival, permettant aux festivaliers de profiter pleinement des activités sportives qui ont animé toute la municipalité. Les tournois de balle-molle, de pétanque, de volleyball, ainsi que la kermesse, la démonstration, l’initiation au skate, la danse country de Caroline Pelletier et les jeux gonflables ont rassemblé des participants de tous les âges et de tous les horizons.

Le comité organisateur du festival tient à remercier chaleureusement les festivaliers pour leur fidélité au cours des années, ainsi que les partenaires, les commanditaires et les bénévoles, sans qui le festival ne pourrait exister. Le président de la prochaine édition, Gérald Pelletier, donne rendez-vous aux amateurs de musique, de sport et de culture du 31 juillet au 3 août 2025 pour la 22e édition du Festival Bonjour la visite.

Source : Festival Bonjour la visite