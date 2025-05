Un tableau pour briser le silence

Un nouveau tableau interactif Nidanay est désormais installé de façon permanente à Saint-Pascal, sur le terrain de balle du 550, avenue Martin. Ce geste, initié par le Centre prévention suicide du KRTB, vise à offrir un espace de communication silencieuse mais significative, en soutien à la prévention du suicide.

« Ce tableau prend place dans votre MRC comme un symbole silencieux, mais puissant. Il incarne notre engagement collectif : faire de chaque lieu un espace de bienveillance, de soutien et de vie », indique le Centre, qui a fait l’acquisition de cinq de ces installations pour les répartir dans les MRC du KRTB, dont deux dans le Témiscouata.

Le tableau Nidanay — contraction phonétique de l’anglais Need an eye — a été imaginé par un résident de Saint-Philippe, en Montérégie, à la suite du suicide de son ex-conjointe. Plus de 100 tableaux ont déjà été installés à travers le Québec, dans des milieux aussi variés que des écoles, des résidences pour aînés, ou des espaces publics. L’objectif est de briser l’isolement et de favoriser la communication, en invitant les gens à y écrire des messages bienveillants, porteurs d’espoir et de solidarité.

« Avec ce tableau, des mots s’élèveront. Des mots simples, mais essentiels. Des mots pour dire qu’il y a toujours une main, une voix, un souffle, une raison de rester », résume le Centre prévention suicide du KRTB. Ces mots n’offriront pas toutes les réponses, mais ouvriront la porte au dialogue, à l’écoute, à l’aide.

L’équipe du Centre remercie les élus de la Ville de Saint-Pascal pour leur collaboration à l’implantation du tableau sur leur territoire, au bénéfice de l’ensemble de la population kamouraskoise.

Source : Centre prévention suicide du KRTB