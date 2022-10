Un texto pour prévenir des suicides

L’idée derrière la création du numéro de messagerie instantanée vise à rejoindre les jeunes. D’ailleurs, 50 % des usagers du site web ont moins de 25 ans. « On parle de gens pour qui c’est parfois difficile de prendre l’appareil et d’appeler quelqu’un, c’est une génération plus jeune pour qui les textos, c’est plus naturel », dit Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPS.