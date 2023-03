Un Tour de la Pointe fluo pour 2023

Le Tour de la Pointe sera de retour à Rivière-du-Loup le 8 juillet prochain, à la suite d’une absence de trois ans. Pour cette 15e édition, en plus d’une nouvelle image, l’événement portera le nom de Tour de la Pointe Prelco. Prelco est fière de s’impliquer dans la tenue de cet événement rassembleur promouvant l’activité physique et un mode de vie actif.

L’événement organisé, où plus de 800 coureurs sont attendus, offrira quatre parcours différents : le 1 km, qui se veut familial, le 3 km, le 5 km course et marche ainsi que le 10 km. En nouveauté cette année, le défi Filoup, destiné aux coureurs souhaitant relever un défi supplémentaire. Pour le réussir, les coureurs devront prendre part aux épreuves du 5 km, du 10 km ainsi que du 3 km, pour cumuler un total de 18 km. Faites vite, les places se limiteront à 25 coureurs.

Cette année, l’événement sera sous le thème des années 1980, de la musique à l’ambiance, en passant par les vêtements colorés et même les médailles. Les participants et les supporteurs seront invités à se vêtir de vêtements et des accessoires fluo pour vivre pleinement l’expérience 1980.

Les inscriptions débuteront le 15 mars et se termineront le 7 juillet à midi. Aucune inscription ne sera acceptée le matin même de la course. Tous les détails concernant cette 15e édition se retrouvent sur le site internet du Tour de la pointe : www.tourdelapointe.org.

Que ce soit pour vivre une journée de plaisir, relever un défi personnel, en groupe d’amis ou d’une participation familiale, le Tour de la Pointe Prelco est un événement qui vous permettra de vivre ce moment dans une ambiance des plus uniques au Québec!

Source : Tour de la Pointe Prelco