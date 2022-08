Un vent de changement au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska

Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska déménage vers de nouveaux horizons.

Toute l’équipe se déplace dans la maison verte au 542 Boulevard Hébert à Saint-Pascal.

La semaine du 22 au 26 août est consacrée à installer les nouveaux locaux. Cette nouvelle maison à plusieurs étages ouvre de nouvelles possibilités pour l’organisation d’activités pour les femmes du Kamouraska. Au rez-de-chaussée, il y a une salle multifonctionnelle avec la capacité de recevoir environ cinquante personnes pour des activités variées, tel que des groupes d’entraide, des formations, des conférences, des diners-causerie, etc. Le premier étage possède deux grands salons pour des rencontres diverses entre femmes.

L’étage supérieur est l’endroit où se situent les espaces de bureaux pour les rencontres privées avec les femmes qui ont différents besoins. Cette maison permet une amélioration importante des services qui seront plus diversifiés et personnalisés. Ces locaux plus grands pourront répondre plus aisément aux besoins grandissants des femmes du Kamouraska ainsi qu’à différents organismes du milieu. Le mardi 4 octobre prochain les femmes du Kamouraska, leur famille et la population sont invitées à une journée portes ouvertes du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska dans le cadre la journée nationale des Centres femmes. Différentes activités seront organisées lors de cette journée. Plus de détails sont à venir.

Source : Centre-Femmes La Passerelle