Vente de la chapelle des processions par la Fabrique

La chapelle des processions, ce petit bâtiment qui servait autrefois pour la procession de la Fête Dieu et qui est l’œuvre d’un architecte connu de St-Jean-Port-Joli, a été acquise par Michel Saulnier et Joanie Lévesque.

Une première chapelle en bois et plus ancienne a brûlé sur le même site et Charles Bernier a reconstruit celle-ci au même moment qu’une série d’autres maisons de style Second empire (1890). L’ensemble représente pour le village un véritable bijou patrimonial.

Michel Saulnier et Joanie Lévesque pensent, comme plusieurs d’ailleurs, qu’il aurait été dommage que disparaisse ce magnifique symbole de la piété populaire. Michel Saulnier a fait un Baccalauréat et une Maîtrise en Histoire de l’art avec Luc Noppen et John Porter notamment avant d’être un sculpteur. Il a aussi acheté la maison voisine de la chapelle en 1990, une des maisons de style Second empire de Bernier (1885) et il l’a totalement rénovée avec l’aide de plusieurs artisans. Maintenant épaulé de sa conjointe qui possède un Baccalauréat en Arts visuels et beaucoup d’expérience en médiation culturelle, ils effectueront ensemble les travaux nécessaires pour sauvegarder la chapelle et ils s’engagent par ailleurs à magnifier tous les éléments en place et à garder les portes ouvertes.

Ils auront aussi à cœur d’utiliser le lieu pour la mise en valeur de témoignages culturels (spectacles, danse, ateliers de médiation culturelle en famille, expositions, table ronde…). La chapelle pourra ainsi devenir un lieu de rencontre et d’exposition pour des artistes d’ici et d’ailleurs. Le terrain peut aussi devenir un espace convivial pour des événements ponctuels à St-Jean-Port-Joli lors des grandes fêtes locales ainsi que pour des organismes. L’intention des nouveaux propriétaires est de rendre le lieu accessible en demandant aux utilisateurs d’assumer uniquement les frais liés à leurs évènements.

Michel Saulnier et Joanie Lévesque vont entreprendre dès l’automne quelques travaux sur la façade (maçonnerie, boiserie, restauration des sculptures). La saison d’activité doit débuter au printemps 2023 et des informations suivront sur la programmation. Une page Facebook au nom de Chapelle des processions de Saint-Jean-Port-Joli existe déjà et vous permet de suivre les travaux et la programmation.

Source : Michel Saulnier