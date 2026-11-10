Un vernissage pour célébrer la créativité collective

La Mosaïque, bibliothèque de La Pocatière, invite la population au vernissage du projet artistique Or du temps le mercredi 25 novembre de 17 h à 19 h, dans le cadre d’un cinq à sept convivial. L’événement permettra de découvrir les œuvres réalisées au cours de cette démarche créative qui a rassemblé des citoyens du Kamouraska et de L’Islet au fil de l’automne.

Guidés par l’artiste Karine Verpillot, connue sous le nom de Ka dans le Kamouraska, les participants ont été invités à explorer leur créativité à travers des ateliers gratuits, accessibles à tous, sans aucun prérequis artistique. Au total, le projet a donné lieu à 12 ateliers créatifs, et mobilisé plus de 50 participants.

L’initiative s’est également distinguée par sa dimension communautaire et intergénérationnelle. À l’occasion de la Journée internationale des aînés, le 1er octobre, trois résidences de La Pocatière, soit le Domaine Angélique, la Résidence Hélène-Lavoie et la Résidence Le Victoria, ont chacune réalisé une œuvre collective. Une classe du programme CAF de l’École polyvalente La Pocatière a aussi contribué au projet en créant sa propre œuvre collective.

Les réalisations de l’ensemble des participants seront exposées lors du vernissage du 25 novembre à La Mosaïque, située au 900, 6e Avenue Pilote à La Pocatière. Une occasion de découvrir le résultat de cette aventure artistique qui a fait de la créativité un véritable lieu de rencontre entre les générations.