Un virage à l’image de Nancy Lemieux pour l’Auberge des Glacis

Nancy Lemieux ne le dit pas trop fort, mais la pandémie a pratiquement été salutaire. À la croisée des chemins avec la formule connue depuis toujours de l’Auberge des Glacis, elle entreprend un virage à son image et celui de ses deux filles Audrey Jade et Florence qui l’appuient au quotidien dans cette aventure.

Aubergiste depuis 15 ans, Nancy Lemieux était jadis journaliste à Radio-Canada. Elle n’a rien perdu de ses vieux réflexes puisqu’elle a convié en grand famille, amis et partenaires pour assister au lancement de cette nouvelle saison pour son établissement, dont la métamorphose s’apparente à une véritable renaissance.

« Si on n’avait pas enclenché ce virage, je ne crois pas qu’on aurait continué. La COVID porte conseil », a dit l’aubergiste, en toute transparence.

Le premier de ces changements touche le menu. Réputée et reconnue pour sa table cinq services du terroir ralliant plus de 70 producteurs de la Chaudière-Appalaches, l’Auberge des Glacis fait le pari d’abandonner cette formule mise de l’avant à l’époque des propriétaires précédents.

Dans un souci d’accessibilité, c’est un menu sous formule « buvette du terroir » qui sera désormais proposé du mercredi au dimanche, inspiré de ce que Nancy et ses filles avaient l’habitude d’expérimenter en voyage. Les producteurs régionaux qui ont fait la réputation de l’Auberge des Glacis seront toujours à l’honneur, mais les clients pourront désormais choisir trois plats en formule dégustation au sein du menu.

« Le repas cinq services, ce n’était pas à notre image et seulement ouvert aux gens lors des événements spéciaux. Maintenant, tout le monde va pouvoir venir manger aux Glacis quand il le désire », déclare-t-elle.

Une formule apéro sera aussi proposée les mêmes jours en terrasse de midi à 17 h, encore là ouverte au grand public. Quant au Pollux Band, groupe musical composé de Nancy Lemieux, ses deux filles Audrey Jade et Florence, son oncle Jean et leur amie Virginie St-Pierre, il se produira maintenant tous les jeudis et dimanches de 17 h à 19 h.