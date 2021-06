La SADC du Kamouraska présente un bilan fort positif de ses activités

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska a tenu son assemblée générale annuelle le 16 juin 2021 par vidéoconférence, afin de présenter à ses membres et partenaires les faits saillants de l’année 2020-2021, une année exceptionnelle à tous les niveaux en raison de la pandémie.

C’est avec fierté que le président, M. Louis‑J. Desjardins, a tenu à mentionner que les résultats et réalisations de la dernière année témoignent que la SADC du Kamouraska a pleinement assuré son rôle d’accompagnateur, de soutien et de communicateur auprès des entreprises et des collectivités de la région.