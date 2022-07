McDonald’s du Canada est heureuse d’annoncer la remise du prestigieux Mérite du gérant de l’année 2022 à Nathalie Richard, gérante du restaurant situé à La Pocatière. Ce prix souligne le travail exceptionnel effectué par des gérants de grand talent partout au pays.

Chaque jour, Nathalie Richard travaille diligemment avec tous les membres de son équipe afin d’offrir aux clients un accueil chaleureux, un service exemplaire et de la nourriture de qualité. En plus de superviser les ventes et les opérations en restaurant, d’assurer la gestion des employés et l’élaboration du plan de marketing local, elle participe au développement de l’entreprise.

Nathalie Richard a commencé sa carrière chez McDonald’s en 2003 comme équipière au restaurant de La Pocatière. Elle a ensuite occupé plusieurs postes avant de devenir gérante pour la première fois en 2018.

« Je suis très fière de cet accomplissement puisque je me suis dévouée à ce poste depuis plus de quatre ans. Je tiens à remercier toute mon équipe pour son dévouement sans lequel je ne pourrai atteindre mes objectifs. Depuis tout récemment, je suis devenue superviseure et je suis très enthousiaste face à ce nouveau défi », dit Nathalie Richard, qui a remporté ce prix pour la première fois en carrière.