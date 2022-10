Une Aire ouverte pensée et réalisée par les jeunes

Une nouvelle offre s’adressant aux 12-25 ans qui hésitent à demander de l’aide en santé et services sociaux ouvre ses portes à Rivière-du-Loup, pour les jeunes du KRTB.

Aire ouverte permet d’offrir des services plus adaptés aux jeunes de cet âge, qui n’ont pas le réflexe de prendre un rendez-vous dans un GMF ou d’appeler au CLSC quand ça ne va pas.

Une centaine de jeunes ont été sondés et ont dit en grande majorité qu’ils ne demandaient pas d’aide, car ils ne voulaient pas déranger ou parce que « c’est compliqué ».

Loin d’être une maison de jeunes pour se rassembler, Aire ouverte, située au 148 Fraser à Rivière-du-Loup, reçoit les 12-25 ans sur rendez-vous, via par exemple Messenger ou, à partir du 20 novembre, durant des plages sans rendez-vous.

« On sort des sentiers battus. On veut rejoindre les jeunes qui ne demandent pas. C’est un lieu pour se poser, entre deux rendez-vous », image simplement le responsable du projet Maxime Boucher.

« Les jeunes ont peur de demander parce qu’ils pensent que la raison est plate ou bien ils aimeraient que leur ami reçoive de l’aide, mais ne savent pas comment l’amener vers les services », ajoute Maxime Boucher. On souhaite donc faire d’Aire ouverte un lieu accessible, qui devient un filet de sécurité pour eux et qui les aide à se rendre au bon endroit par la suite.

Les services sont gratuits et l’équipe est composée d’une infirmière, d’une éducatrice, d’une technicienne en travail social et d’une agente de relations humaines, entre autres. Une pédiatre viendra également quelques fois. Il n’y a pas nécessairement de prise en charge avec un plan d’intervention, il s’agit plutôt d’un trait d’union entre les services et aussi de garder les yeux ouverts sur une situation qui pourrait dégénérer en attente d’un prochain rendez-vous avec un psychologue.