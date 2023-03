Une année déficitaire qui ne ralentit pas les ardeurs de la CCKL

Le léger déficit dévoilé le 28 mars en assemblée générale annuelle par la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) n’a pas freiné ses ambitions. Devant une assistance d’une cinquantaine de personnes, l’organisation a dévoilé une campagne promotionnelle visant à recruter de nouveaux membres, à l’issue de son assemblée générale annuelle tenue à l’Auberge des Glacis de L’Islet.

Le déficit s’élève à 3118 $ pour l’année 2022, comparativement à un excédent d’exercice d’environ 39 500 $ en 2021. La situation n’est pas prise à la légère, mais la CCKL, dont le surplus accumulé dépasse les 125 000 $ n’a pas non plus besoin d’agiter le drapeau rouge. La fin des aides financières liées à la COVID-19 explique essentiellement l’écart à combler.

La levée des restrictions sanitaires a, en contrepartie, permis à la CCKL de reprendre une partie de ses activités de financement comme le tournoi de golf annuel et le vins et fromages en janvier 2023, ce qui se traduit par une hausse des revenus de près de 13 000 $ à ce poste budgétaire. Les commandites, qui passent de 10 000 $ à plus de 23 000 $, font aussi bonne figure. L’augmentation cumulée de ces revenus a permis d’amoindrir le choc financier postpandémique.

« Les activités ponctuelles ou thématiques comme des conférences, des soupers avec des personnalités entrepreneuriales de haut niveau, ou encore le développement d’autres services ou partenariats, je crois que c’est ce qui sera en mesure de soutenir la croissance de la Chambre, à l’avenir. Le membership a quand même ses limites », a déclaré la directrice générale Nancy Dubé.

La CCKL a néanmoins vu ses revenus d’adhésion croître de 12,5 % dans la dernière année. Cette augmentation se traduit concrètement par l’addition de 35 nouvelles entreprises ou organismes membres, et environ 4000 $ supplémentaires. « Dix autres membres vont s’ajouter incessamment », a mentionné le président Gabriel Hudon, dans son bilan.

Campagne promotionnelle

La grille tarifaire — inchangée depuis 1999 — a par ailleurs été revue et présentée aux membres présents. Personne ne s’est opposé à son adoption. Composée de moins de catégories, elle sera en vigueur dès le 1er avril 2023. « Plusieurs nous disaient que nous n’étions pas assez chers », a indiqué Nancy Dubé, un commentaire repris par quelques membres présents à l’assemblée.

Cette nouvelle grille tarifaire coïncide avec le lancement d’une campagne promotionnelle inusitée : « Entre un membre dans ta Chambre! », appuyée par un visuel mettant de l’avant la directrice générale et le président sur le seuil d’une chambre à coucher. L’objectif de la campagne est d’inciter les membres actuels à recruter une trentaine de membres supplémentaires afin d’atteindre le chiffre magique de 300 — ils sont actuellement 264 — d’ici le 26 janvier de l’an prochain. Pour chaque membre recruté, le membre recruteur obtient une participation au grand tirage permettant de remporter une tournée de trois gîtes et auberges membres de la CCKL — Auberge Comme au premier jour, B & B Le Canadien, Auberge des Glacis —, un prix d’une valeur de 1000 $. Le grand tirage aura lieu lors du prochain souper vins et fromages, le 27 janvier 2024.

Conseil d’administration

De nouveaux administrateurs ont aussi joint le conseil d’administration au terme de l’assemblée générale annuelle. Le départ de Dominique Gaudreau a stimulé les candidatures de Marie-Claude Lavoie du Motel Le Martinet, et de Frédéric Léonard de la Boulangerie La Pocatière, qui ont été élus en bloc avec la reconduction des dix autres administrateurs, les règlements de la CCKL stipulant un nombre minimal de 11 administrateurs, mais pas de maximum.

Précisons que les administrateurs siégeant actuellement au conseil d’administration de la CCKL sont tous basés dans L’Islet et dans l’ouest du Kamouraska. Face à une sous-représentation de membres en provenance du secteur est du Kamouraska, le président et la directrice générale ont convenu que du démarchage était nécessaire dans ce secteur afin de créer un sentiment d’appartenance à l’égard de la Chambre.