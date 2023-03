Budget 2023 : Bernard Généreux dénonce des augmentations d’impôts et des et déficits inflationnistes

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière du Loup Bernard Généreux se dit déçu, mais peu surpris par le Budget 2023; un budget qui s’inscrit dans la lignée inflationniste de Justin Trudeau.

« Le budget présenté aujourd’hui à la Chambre des communes par la ministre des Finances Chrystia Freeland n’est que la répétition de ce que nous avons vu depuis les huit années que ce gouvernement est au pouvoir. Un gouvernement qui dépense sans compter et qui continue d’adopter des politiques inflationnistes. »

Le Parti conservateur a fait part de ses trois priorités concernant ce budget : ramener des chèques de paye plus élevés et des impôts plus bas, faire baisser les prix en mettant fin aux hausses inflationnistes de la taxe carbone et aux dépenses déficitaires qui font grimper l’inflation et les taux d’intérêt, et adopter des mesures pour que les Canadiens puissent faire l’acquisition d’une propriété. Bernard Généreux constate qu’aucune de ces demandes n’a été incluse dans le budget du 28 mars. « Non seulement ce gouvernement ne fait rien pour freiner ses dépenses, mais les déficits continuent d’augmenter : dix milliards de plus que prévu dans la mise à jour économique de l’automne et l’équilibre budgétaire ne figurent même plus dans le cadre fiscal. »

Selon le député, les Canadiens travaillent fort, et malheureusement, ce gouvernement cherche constamment à en prendre plus sur leur chèque de paye. « Il est temps d’inverser cette tendance, de cesser les déficits inflationnistes et de permettre aux contribuables de ramener à la maison une plus grande partie de ce qu’ils gagnent. Seuls les conservateurs peuvent faire du Canada un pays qui fonctionne pour les gens qui travaillent. »

Source : Bernard Généreux