Une année festive pour les dix ans du Parc régional du Haut-Pays

Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska (PRHPK) a souligné en 2023 son 10e anniversaire avec beaucoup de succès. Plus de 700 participants ont été au rendez-vous des différentes activités.

L’activité la plus populaire a été sans contredit le 5@7 à la pinède du Parc Garneau de Saint-Gabriel-Lalemant en juin, confirme l’agent de développement au tourisme à la MRC de Kamouraska, Alexandre Bibeau. « Il y a eu le double de participants à cette activité que lors du lancement il y a dix ans. C’est dire à quel point le travail de concertation et de rayonnement a fait du chemin durant une décennie. »

Quant au tour guidé du Haut-Pays spécial 10e anniversaire, il a quant à lui affiché complet. Des visiteurs intéressés ont même fait le trajet en voiture, derrière l’autobus. Cette activité rappelait la formule des tours guidés Expérience Kamouraska, et elle a confirmé la popularité de ce type de visite guidée personnalisée auprès des citoyens et des visiteurs.

Cette tournée des sept municipalités du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska a été ponctuée d’anecdotes, d’histoires et d’un aspect gourmand très appréciés. Ce tour guidé a aussi été l’occasion de dévoiler les œuvres d’art public se trouvant le long de la Route du Haut-Pays et réalisées dans le cadre d’un appel de projets de la MRC de Kamouraska.

Au début de septembre, le Parc régional s’est joint à la ferme la Borderie pour un marché particulièrement gourmand. Ce dernier a été l’occasion de gâter des centaines de visiteurs qui ont pu déguster des bouchées préparées par Côté Est, inspirées de composantes issues du Haut-Pays et du Kamouraska en général. Le Parc régional s’est aussi mobilisé pour le Festival des champignons forestiers en septembre.

Finalement, sous le signe de la culture et du patrimoine s’est conclu l’été avec une balade dans le village de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, l’occasion de parler de patrimoine bâti et d’entrer dans les ateliers pour rencontrer les artistes et les artisans.

Source : MRC de Kamouraska