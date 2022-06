Une autoroute conçue pour favoriser le maintien des corridors fauniques

Dès les premières étapes de la phase III du réaménagement de la route 185 en autoroute (Claude-Béchard), le ministère des Transports a déployé de nombreux efforts sur le plan environnemental. Parmi ceux-ci, notons l’aménagement de plusieurs passages fauniques pour les différentes espèces présentes dans les milieux naturels d’intérêt, situés de part et d’autre de l’axe routier.

Au terme des travaux, 31 passages fauniques auront été construits sur la quarantaine de kilomètres que couvre la phase III de la construction de l’autoroute 85. Du nombre, huit sont créés pour la grande faune et 23 sont réservés à la petite et moyenne faune. Cette initiative du Ministère permet le déplacement sécuritaire des animaux, en plus de favoriser la connectivité entre les habitats. Combiné à la mise en place de clôtures, autant pour la grande que la petite et moyenne faune, l’aménagement de ces passages renforce la sécurité des usagers en réduisant les risques de collision.

De plus, ces secteurs sont revégétalisés, ce qui permet de recréer un environnement naturel en plus d’attirer la faune sans la retenir. Plusieurs démarches ont mené à la création de ces aménagements. Parmi celles-ci, un inventaire de la grande faune présente de part et d’autre de l’axe routier a été réalisé. À cela s’ajoute l’identification des corridors naturels de déplacements et des habitats. D’autres informations ont été colligées, dont les données d’accidents survenus dans le secteur. La combinaison de ces études a permis d’identifier des mesures d’atténuation et de déterminer l’emplacement des passages fauniques. Par ailleurs, le Ministère s’engage à réaliser un exercice de suivi dans les années qui suivront la mise en service de l’autoroute 85. La démarche consiste entre autres à valider l’achalandage aux passages fauniques et s’assurer de la pérennité des aménagements en place. Ce suivi inclut notamment la mise en place de caméras aux différents passages pour mesurer leur utilisation par la faune. Le Ministère travaillera aussi en partenariat avec des chercheurs universitaires dans le but de documenter les retombées entraînées par la construction de ces ouvrages.

Les huit passages à grande faune se trouvent sous les chaussées de l’autoroute 85. Ils sont situés à la rivière Verte, au ruisseau Castonguay, au ruisseau Armstrong, à la rivière des Prairies, à la rivière Bleue et à trois autres endroits où sont aménagés des chemins forestiers ou des routes. Des salines sont présentes à la hauteur de certains des passages afin d’attirer la grande faune et la diriger plus facilement vers les endroits appropriés.

Les passages pour la petite et la moyenne faune prennent la forme de ponceaux, secs ou humides, de différentes dimensions. Ces ponceaux peuvent être dotés de tablettes, favorisant l’accès à différentes espèces.