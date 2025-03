Une bourse pour éveiller la passion musicale

Le Camp musical de Saint-Alexandre et la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska s’associent pour favoriser l’accès à la musique chez les jeunes avec la création de la Bourse Desjardins – éveil musical. Cette initiative, destinée aux enfants de 7 à 11 ans, offre une aide financière de 200 $ pour réduire les frais d’inscription au camp d’éveil musical.

« Nous avons voulu trouver une façon d’inciter les familles à inscrire leurs enfants à l’éveil musical, qui est souvent plus difficile à promouvoir, explique Denis Lagacé, directeur général du Camp musical de Saint-Alexandre. Grâce à cette bourse, les parents reçoivent un soutien financier, et découvrent peut-être une passion naissante chez leur enfant. »

Le partenariat avec la Caisse Desjardins s’est fait tout naturellement. Dès les premières discussions, l’institution financière a manifesté un fort intérêt à soutenir la mission éducative et culturelle du camp. « Ils nous ont même dit que si nous avions besoin de l’argent pour autre chose, ils étaient ouverts à l’idée de l’utiliser ailleurs. Mais pour nous, c’était clair : investir dans les jeunes, c’est investir dans l’avenir du camp, car un enfant qui débute à 8 ans reviendra peut-être à 9, 10, et même jusqu’à 17 ans », illustre M. Lagacé.

Le programme, qui couvre la session du 22 au 27 juin 2025, vise à stimuler l’intérêt des enfants pour la musique en leur offrant un cadre propice à l’apprentissage et à l’épanouissement. « La musique a un impact immense sur la concentration, le langage, la créativité et même la socialisation. Nous croyons que chaque enfant devrait avoir la chance de découvrir cet univers », souligne-t-il.

L’initiative s’inscrit dans la volonté du Camp musical de rendre la musique plus accessible, et de faire découvrir aux jeunes les bienfaits d’une immersion musicale dès le plus jeune âge. Les inscriptions pour les séjours sont déjà ouvertes et la demande est forte. Les familles intéressées peuvent consulter le site web du camp pour plus d’informations.