Une boutique de jouets fait son apparition en Côte-du-Sud

Le 26 février dernier, en présence de dignitaires, la boutique Sherlou se spécialisant dans la vente d’autos miniatures (Hot Wheels, Majorette, Maisto), de véhicules en kit Lego, de pistes de course ainsi que des cartes à collectionner (Pokémon, Magic, hockey) a officiellement ouvert ses portes au 23, rue Principale Est à Berthier-sur-Mer.

Ouverte non officiellement depuis le mois de décembre dernier, la nouvelle boutique vise essentiellement le marché de l’Est-du-Québec, incluant également la MRC de L’Islet. « Des gens partant de Rivière-du-Loup et se dirigeant à Québec se sont récemment arrêtés après avoir entendu parler de mon commerce. Ils ont finalement trouvé ce qu’ils cherchaient pour ensuite repartir chez eux, au lieu de se diriger dans la capitale comme prévu initialement », explique Jean-François Tétreault, propriétaire de l’endroit.

Questionné à savoir pourquoi il avait ouvert son commerce à Berthier-sur-Mer au lieu d’une plus grande ville, M. Tétrault a tout simplement expliqué que c’était davantage pour des raisons pratiques, mais également pour la proximité avec ses clients.

« Premièrement, je suis un résident de Berthier-sur-Mer, et je dois le dire, le loyer, situé dans le même bâtiment que le Marché du Roi au cœur du village, était très abordable pour mes moyens. De plus, je souhaite mettre beaucoup d’emphase sur le service à la clientèle qui est beaucoup moins présent depuis la montée de la vente en ligne. Je ne veux pas uniquement vendre des choses, je désire également offrir une expérience plaisante à nos clients. Je peux d’ailleurs vous assurer que mes Hotweels sont les moins dispendieuses du marché, même celles vendues au Walmart. On organise même des courses de petites voitures ici », dit-il avec passion dans le regard.

En plus d’un inventaire complet de cartes de style Pokémon, la boutique Sherlou, nommée en l’honneur de son chien maintenant décédé, a dédié un endroit qui servira exclusivement pour jouer à ce type de jeux. « Ce n’est pas uniquement dédié aux jeunes, mais également aux passionnés de tous les âges qui comme moi prennent un malin plaisir à s’adonner à de tels loisirs. Récemment, deux personnes âgées qui se connaissaient peu ont compétitionné avec fougue et entrain à la piste de course. Je n’oublierai jamais cet événement », partage M. Tétreault qui précise avoir mis une bonne partie de ses économies dans cette aventure, sans toutefois s’être endetté.

Le maire de Berthier-sur-Mer Richard Galibois, présent pour l’occasion, s’est dit très heureux de voir un commerce s’ouvrir dans sa localité, lui qui a assisté contre son gré à la fermeture de l’école de karaté et d’un garage spécialisé en mécanique dans les dernières années. « Je préfère voir des commerces ouvrir plutôt que d’en voir fermer, ça, c’est certain », conclut-il en souriant.