Une candidature à la mairie de Sainte-Hélène

Au terme de la période des mises en candidatures aux élections municipales, aucun nom n’apparaissait sur le bulletin de vote à la mairie de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Toutefois, au deuxième tour, une femme originaire de l’endroit, Nathalie Picard, a annoncé qu’elle souhaitait briguer ce poste.

Mme Picard est électrolyste et travaille à son compte depuis plusieurs années. Elle s’est impliquée de différentes façons au fil du temps, dont plus récemment avec la Fabrique.

Elle a décidé de faire le saut et de proposer sa candidature récemment. «Je pense qu’il faut faire sa part dans sa communauté. Essayer de se surpasser un peu en quelque sorte», a dit Mme Picard. Elle dit être inspirée par le travail de la mairesse sortante Louise Hémond et souhaite aller dans la continuité et le positivisme. «C’est un village qui se tient et dynamique. Je suis aussi du genre à travailler en équipe», a-t-elle ajouté.

Si elle est élue, elle souhaite promouvoir les entreprises locales, avoir un soin important pour l’environnement et inciter les gens à s’impliquer davantage dans les comités, entre autres.

La période de mises en candidature se poursuit.