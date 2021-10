Un radiothon de Noël pour la Fondation de l’Hôpital

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima à La Pocatière lance une toute nouvelle activité de financement qui sera accessible à tous, via les ondes de CHOX-FM.

Un premier radiothon de Noël a été annoncé vendredi. Non seulement il sera possible d’amasser des fonds, mais l’événement a aussi comme objectif de laisser la place à des témoignages de médecins, d’intervenants de la santé ou de patients.

«C’est une toute nouvelle activité qui risque d’atteindre plus de gens. C’est une nouvelle façon d’être encore plus accessible», indiquait la directrice de la Fondation Maryse Pelletier.

De 12h00 à 17h00, le dimanche 12 décembre, Richard Bossinotte animera cette émission spéciale.

10 chansons de Noël seront mises en prévente au coût de 100 $ en don chacune. Gageons que le nombre de chansons vendues en demande spéciale sera plus élevé, car seulement qu’au lancement de presse vendredi dernier, cinq chansons ont trouvé preneur.

«On n’a pas hésité à embarquer dans cette idée lancée par la fondation, a dit Ghislain Simard, directeur général de CHOX-FM de La Pocatière. Quatre lignes téléphoniques seront d’ailleurs disponibles».

Chaque heure sera dédiée à différents départements de l’hôpital, la première à l’urgence, la seconde au bloc opératoire, la troisième à l’oncologie, la quatrième à l’obstétrique et aux enfants et la dernière aux soins palliatifs, aux CHSLD et aux soins à domicile.

Les chansons de Noël prendront aussi toute la place qui leur revient, a-t-on précisé. Amateur des chansons du temps des Fêtes, Richard Bossinotte se dit prêt à offrir les meilleures pièces aux auditeurs durant ce radiothon de cinq heures.

L’objectif fixé est d’amasser 10 000 $. Les caisses Desjardins du Kamouraska doubleront les dons jusqu’à concurrence de 5000 $ le jour du radiothon.

D’ici là, les entreprises sont invitées à mobilier leurs équipes de travail et leurs clients pour la cause. Plusieurs restaurants ont confirmé qu’ils remettront 1 $ par repas vendus ce jour-là. Dès le 15 novembre, les dons sont acceptés en ligne au www.fondationhndf.ca. Le jour de l’événement, il suffira d’appeler à la station de radio au 418-856-1310.