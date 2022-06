Une carcasse de béluga s’échoue à Rivière-Ouelle

« Comme on ne fait pas de nécropsie, on ne saura jamais la cause. Toutefois, en prenant des échantillons de gras, de muscles, du foie, des dents, etc. on peut savoir beaucoup de choses, comme ce qu’elle a mangé, les contaminants, l’âge », résume Robert Michaud, directeur du GREMM. Le béluga était en bon état de chair et rien n’indiquait qu’elle était sur le point de mettre bas.