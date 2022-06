COVID-19 : propagation et hospitalisations à la hausse

Après un mois et demi sans point de presse sur la situation de la COVID-19 au Québec compte tenu de la baisse de la propagation, le directeur national de la Santé publique Luc Boileau a dit mercredi en point de presse que la COVID-19 était de nouveau à la hausse au Québec.

Le Dr Boileau a confirmé que plusieurs indicateurs étaient à la hausse. «Les éclosions sont à la hausse, la transmission est à la hausse, le nombre de travailleurs de la santé absents à cause de la COVID augmente, tout comme les hospitalisations», a-t-il dit.

La Santé publique s’inquiète aussi du fait que les travailleurs contractent la maladie alors qu’ils l’ont eue il y a quelques mois, alors que la période d’été et de vacances débutent dans les hôpitaux, ce qui rend le système de santé vulnérable.

De nouveaux variants se sont installés progressivement au fil des dernières semaines, a-t-on précisé.

«Ce n’est pas de l’ampleur de décembre dernier (NDLR : arrivée d’Omicron), mais c’est quand même une remontée qu’il vaut la peine de souligner. On comprend que les personnes aient le goût de passer à autre chose et de se rassembler, mais cette remontée de cas va se poursuivre quelques jours. On devrait enregistrer une autre baisse durant l’été», prévoit le Dr Boileau.

Reste que les gens vulnérables sont invités à tenir compte de l’évolution de la situation. Ceux-ci sont invités à reprendre le port du masque.

Les gens qui ont des symptômes grippaux sont invités à se tester et s’isoler. Actuellement, il faut s’isoler complètement cinq jours si on a la COVID et ensuite sortir avec un masque pour cinq autres jours, pour un total de dix.

Au niveau du vaccin, il s’avère toujours efficace pour éviter les hospitalisations et les décès, mais il n’empêche pas d’attraper la maladie. Les vulnérables auront accès à une nouvelle dose de vaccin à la fin de l’été.

Dans le Bas-Saint-Laurent, difficile de mesurer le nombre de cas de COVID-19 en cette fin juin, puisque la majorité des personnes atteintes font des tests rapides à la maison, comme c’est le cas partout au Québec. Les hospitalisations sont au nombre de 14, dont une personne aux soins intensifs.