Une cinglante défaite pour les Industries Desjardins du Kamouraska

L’attaque du Shaker de Rimouski a explosé en deuxième moitié de rencontre pour remporter une écrasante victoire de 23 à 6 face aux Industries Desjardins du Kamouraska, qui ouvraient sa saison locale à Saint-Pascal le dimanche 17 mai au soir.

Les locaux ont ouvert la marque en fin de quatrième manche sur des simples productifs de Maxime Bourgelas et de Cédric Lizotte, mais la réplique a été immédiate. Tirant de l’arrière 2-0, les visiteurs ont inscrit trois points à la manche suivante, profitant de plusieurs passes gratuites et d’un simple opportun d’Émile Maisonneuve, et le pointage était de 3-2.

Le match s’est joué en début de sixième manche, alors que le Shaker a ajouté dix points sur huit coups sûrs, dont un grand chelem de William Sirois qui donnait le coup de grâce aux locaux. Charles-Étienne Lemelin avec un simple, et Jacob Beaulieu avec un double ont contribué à une poussée de quatre points du Kamouraska en fin de sixième manche, mais Rimouski a fermé les livres marquant dix autres points à leur tour au bâton.

Le partant Émile Maisonneuve a signé la victoire. En quatre manches sur la butte, il a concédé deux points sur six coups sûrs, avec deux retraits au bâton.

La défaite est allée à la fiche du nouveau venu José Contreras qui a lancé cinq manches et un tiers, accordant six points sur six coups sûrs. Le puissant lanceur droitier a tout de même réussi à passer neuf joueurs adverses dans la mitaine.

En attaque, plusieurs joueurs se sont distingués dans ce match offensif. Pour les visiteurs, Émile Maisonneuve et Anthony Côté ont frappé trois coups sûrs chacun, tandis que William Sirois a terminé le match avec un circuit et cinq points produits. Pour le Kamouraska, Jacob Beaulieu, Charles-Étienne Lemelin et Cédric Lizotte ont inscrit deux coups sûrs à leur fiche.

Source : Ligue Puribec