Saint-Jean-Port-Joli demande le maintien permanent de la limite de 30 km/h dans le corridor scolaire

Le conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli souhaite interpeller le ministère des Transports du Québec afin de maintenir en tout temps la limite de vitesse maximale à 30 km/h dans le corridor scolaire situé sur l’avenue de Gaspé Est.

Dans une résolution adoptée à l’unanimité, les élus rappellent que la sécurité des usagers vulnérables, notamment les piétons et les cyclistes, demeure une priorité pour la Municipalité. Le corridor scolaire à proximité de l’école Saint-Jean est fréquenté quotidiennement par des enfants, des familles, ainsi que plusieurs citoyens, et ce, tout au long de l’année.

Le conseil estime également que la limitation actuelle de la vitesse à 30 km/h uniquement durant les périodes scolaires ne reflète plus la réalité du secteur, alors que de nombreuses activités communautaires, sportives et récréatives se tiennent à proximité en dehors des heures de classe et durant les congés scolaires.

Selon les élus, une réduction permanente de la vitesse contribuerait à diminuer les risques d’accidents graves tout en améliorant le sentiment de sécurité des résidents. La Municipalité souligne aussi que les bonnes pratiques en matière de sécurité routière recommandent des vitesses réduites dans les secteurs où la présence piétonnière et cyclable est importante.

La résolution, proposée par le conseiller Pierre Bussières, demande donc officiellement au ministère des Transports du Québec de rendre permanente la limite de vitesse de 30 km/h dans ce secteur.

« Le conseil municipal est conscient que le couloir scolaire en période estivale est fortement achalandé par les touristes ; la demande de maintenir le secteur à 30 km/h ne pourra que le rendre plus sécuritaire pour les piétons à longueur d’année », a déclaré au Placoteux Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli.

Le conseil municipal souhaite que cette mesure permette d’assurer une sécurité accrue pour l’ensemble des usagers de la route, particulièrement les jeunes et les familles qui circulent régulièrement dans ce corridor. Une copie de la résolution sera transmise au ministère des Transports du Québec, ainsi qu’au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.