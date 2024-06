Une compétition de BMX à Saint-Joseph-de-Kamouraska

Avec le succès obtenu à la première année du circuit BMX de l’Est, auquel plus de 50 coureurs ont participé, la seconde promet tout autant avec deux autres compétitions au calendrier. Il y aura en effet cette année six épreuves au lieu de quatre, et Saint-Joseph-de-Kamouraska en accueillera une.

La première compétition du circuit s’est déroulée à Matane, le 15 juin dernier, et la prochaine aura lieu le samedi 17 août prochain à Rimouski. Ensuite, ce sera au tour du village de Saint-Modeste, situé dans la région de Rivière-du-Loup, d’en être l’hôte, mais cette fois-ci de calibre provincial, soit le samedi 24 août suivant.

« Les pumptracks permettent aux BMX et au vélo de montagne de compétitionner l’un contre l’autre, le but étant d’être le plus rapide au chronomètre. Les courses sont par ailleurs accessibles aux jeunes de cinq ans et plus. Nous faisons également des parcours pour les moins de cinq ans en vélo-trotteur, ou si vous préférez en vélo d’équilibre, sans pédales. Il y a également une catégorie pour les 35 ans et plus. En somme, tout le monde peut participer, tant et aussi longtemps que vos genoux tiennent », a expliqué au Placoteux, en riant, Simon Cooper, administrateur du Club cycliste La Meute.

Les coureurs se déplaceront ensuite à Saint-Joseph-de-Kamouraska le samedi 7 septembre, ainsi que le samedi 14 septembre à Rivière-du-Loup pour la finale régionale. Une autre épreuve aura également lieu le 21 septembre dans la municipalité de Saint-Noël, dans le secteur de Mont-Joli.

Un sport populaire

Au Québec, le BMX connaît une popularité croissante, notamment grâce à l’organisation d’événements, de compétitions et de parcs dédiés à ce sport. La construction de nouvelles installations, comme des pistes, des pumptracks et des parcs à vélos, ainsi que la mise en place de programmes de développement pour les jeunes cyclistes contribuent également à stimuler l’intérêt pour le BMX. De plus, la visibilité accrue du BMX, grâce aux médias sociaux et à la couverture médiatique des événements sportifs, contribue à sa popularité dans la belle province auprès des jeunes et des amateurs de sport dit extrême.

« C’est plaisant de voir des jeunes et leurs parents participer à la même compétition. De ce fait, ils ne restent pas dans les estrades pour uniquement regarder leur enfant! Et avec une course provinciale dans le circuit, le calibre va être fort! Ceci va être une bonne pratique pour le retour du BMX aux Jeux du Québec l’année prochaine », a conclu M. Cooper.

En effet, bien que le BMX ait fait son introduction aux Jeux du Québec comme discipline officielle en 2010 à Gatineau, tout en ayant été présent aux éditions 2014 et 2016, il a ensuite disparu de l’événement, au grand dam des amateurs. Toutefois, il a récemment été réintégré comme sport obligatoire aux Jeux du Québec qui auront lieu en 2025 à Trois-Rivières, et pour ceux de 2027.