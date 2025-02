Une deuxième édition en nouveauté pour Femmes en action

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, en partenariat avec CMATV, la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM), et la Résidence des Bâtisseurs donne rendez-vous à la communauté pour la deuxième édition de Femmes en action Montmagny-L’Islet.

Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, se tiendra le jeudi 6 mars de midi à 18 h, à l’Espace citoyen de Montmagny situé au 48, avenue du Bassin Nord. Il s’agira d’une occasion unique pour célébrer le leadership féminin, et pour mettre en lumière les contributions des femmes à la vitalité économique de la région.

« Il est important pour nous de souligner cette journée, notamment par l’entremise des réussites des femmes affaires du secteur », déclare Mireille Thibault, directrice du Centre d’aide aux entreprises de Montmagny-L’Islet (CAE).

L’édition 2025 se tiendra sous la présidence d’honneur Gaëtane A. Corriveau, originaire de Berthier-sur-Mer. Reconnue pour son parcours exceptionnel, elle est aussi une politologue et formatrice acclamée pour son engagement en faveur de la représentativité des femmes en politique. Mme Corriveau travaille également au Groupe Femmes, politique et démocratie (GFPD), où elle développe des programmes visant à encourager et soutenir la participation des femmes dans la sphère politique.

Cette dernière estime par ailleurs qu’avec la « montée d’un courant d’extrême droite » en Occident — notamment avec l’élection de Donald Trump —, les droits des femmes, quoi que plusieurs en pensent, ne sont pas nécessairement acquis.

« Nous associons souvent la phrase suivante à Simone de Beauvoir : « Il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilantes ». Certes, nous avons accompli des progrès considérables pour la place des femmes dans notre société, mais il est impératif de rester vigilantes, et de travailler main dans la main avec nos alliés. Ensemble, nous devons continuer à créer un avenir plus inclusif et équitable pour toutes », affirme fièrement la présidente d’honneur.

Femmes en affaires

Parmi les nouveautés de cette édition, une Zone économique sera dédiée aux femmes en affaires, et à celles souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat. Des experts seront présents pour offrir écoute et conseils personnalisés. L’après-midi sera enrichi par deux panels de discussion.

Le premier, Entrepreneuriat au féminin : histoires de réussites locales, portant sur des femmes d’affaires inspirantes de Montmagny-L’Islet. Ces dernières partageront leur parcours et des leçons apprises en affaires. Et le second, Leadership au féminin : parcours de femmes dans le secteur communautaire, portant sur des femmes d’action qui parleront de leurs expériences, et des défis rencontrés dans le secteur communautaire. De plus, comme l’an passé, près d’une trentaine de kiosques variés seront à la disposition des participantes, sur des thèmes variés.

Marcher pour les droits des femmes

Le samedi suivant, soit le 8 mars, une marche sera organisée de midi à 18 h au parc Saint-Nicolas à Montmagny, pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Une collecte au profit de la Maison d’Hélène aura également lieu lors de cette activité en l’honneur de la fondatrice de la seule maison de soins de fin de vie dans Montmagny-L’Islet, Hélène Caron, décédée le 11 octobre dernier.

« Nous sommes fières de réunir des femmes autour de la table de travail pour préparer une journée inspirante comme Femmes en action. Encore en 2025, il est important de souligner la Journée internationale des droits des femmes. Nous vous attendons nombreuses pour cette journée riche en échanges et en inspiration. Ensemble, célébrons la force et la diversité des femmes de Montmagny-L’Islet et de la région », conclut le comité organisateur.