Mgr Pierre Goudreault souligne l’œuvre de l’abbé Yvan Morin

Le service religieux de l’abbé Yvan Morin, décédé le 8 janvier dernier à l’âge de 93 ans, a été célébré le 25 janvier à l’église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, qui était rempli au maximum de sa capacité (600 personnes) pour l’occasion. Sous la présidence de Mgr Pierre Goudreault, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ce dernier a rappelé l’amitié et le respect qu’il vouait à ce serviteur inconditionnel du Christ.

Né à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Yvan Morin est ordonné prêtre le 26 mai 1956, à l’âge de 25 ans. Il exerce ensuite son ministère au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière jusqu’en 1958, avant de poursuivre des études en pédagogie et en psychologie, pour ensuite devenir directeur des élèves et supérieur des prêtres au Foyer-Patro de Rivière-du-Loup, tout en étant conseiller spirituel à l’école Saint-Pierre de la même localité. Yvan Morin a aussi poursuivi son œuvre en intervenant occasionnellement dans les paroisses voisines, de 1959 à 1972.

« Un jour, Yvan a reçu le baptême et la présence de Dieu, a été enfoui en lui. Plus tard, il a voulu répondre à l’appel du Seigneur de s’aimer les uns les autres, et de donner sa vie. C’est ainsi qu’il a été ordonné prêtre. Avec fidélité, il aura servi comme prêtre pendant tout près de 70 ans. C’est assez exceptionnel », a déclaré Mgr Goudreault dans son homélie.

De 1969 à 1972, il a été directeur de la pastorale au Cégep de Rivière-du-Loup. Yvan Morin a également été curé de Saint-Pascal de 1972 à 1986, et de Saint-Bruno entre 1979 et 1984. De 1986 à 2000, il a été curé de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup. À partir de 2000, il a collaboré dans les trois paroisses de Rivière-du-Loup, et dans l’Unité missionnaire de l’est du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tout en exerçant quelques fonctions pour le diocèse. En parallèle de ses nombreuses occupations, l’abbé Morin s’est fait un plaisir, voire même un devoir de partager, pendant 35 ans, la pensée chrétienne à la radio.

« Quand nous pensons à Yvan, nous pouvons être reconnaissants pour les fruits de son ministère qui nous inspirent encore aujourd’hui. Par exemple, au fil des années, Yvan a connu bien des changements dans l’Église et la société; il a été capable, avec humilité et respect, de s’adapter en faisant de son mieux. Que dire aussi de son accueil et de son écoute envers plusieurs, en présence ou au téléphone? Je pense également à son souci de rejoindre les gens par la radio, avec ses réflexions diffusées pendant 35 ans », a ajouté le prélat.

L’influence de saint Paul

Lors du service religieux de l’abbé Morin, l’Église célébrait la conversion de saint Paul, un apôtre animé d’un zèle pour l’annonce de l’Évangile ayant largement influencé le défunt. « Nous lui confions aussi Yvan, qui était un homme de parole, et un pasteur passionné par le message du Christ. Dans son testament spirituel, Yvan écrivait : « J’ai eu mes épreuves, comme chacun et chacune d’entre nous en connaît, mais j’ai gardé la foi, et j’ai essayé de mener le bon combat. Et comme Saint Paul, j’espère que le Seigneur me recevra en sa miséricorde » », a raconté Mgr Goudreault dans son homélie.

« Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ? La détresse? L’angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le danger? Le glaive? Rien, même pas la mort! » peut-on lire dans l’Épître de saint Paul aux Romains.

Une inspiration

Mgr Pierre Goudreault a conclu son homélie en rappelant que l’œuvre accomplie dans le ministère de l’abbé Morin représentait indéniablement une inspiration pour tous.

« Au moment où Yvan rentre chez Dieu, sa présence physique disparaît à nos yeux. Mais notre foi chrétienne nous invite à reconnaître que ce n’est pas la fin de tout. Bien au contraire, un jour Dieu a fait sa demeure dans le cœur d’Yvan lors de sa naissance et de son baptême. Aujourd’hui, Yvan trouve sa demeure en Dieu. Puissions-nous reconnaître tout ce qu’il y a eu de beau et de grand dans la vie et le ministère d’Yvan. Que sa foi et sa vie donnée aux autres puissent appeler ce qu’il y a de meilleur en nous, afin qu’à notre tour, nous puissions être des personnes qui portions du fruit par des gestes d’amour, de solidarité et de service. »