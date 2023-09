Une deuxième édition pour la course de l’Arc-en-ciel

La course de l’Arc-en-ciel présentée par Desjardins sera de retour le 30 septembre prochain pour une deuxième édition, sur les terres de l’entreprise maraîchère les Jardins du Haut-Pays de Saint-Onésime-d’Ixworth.

Cette activité sert de campagne de financement pour l’organisme l’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska qui se spécialise dans la réadaptation de maladies cardiovasculaires et de maladies chroniques depuis maintenant plus de 30 ans auprès de la population du Kamouraska et des régions avoisinantes.

L’organisme compte plus de 250 membres et offre des activités pratiquement à longueur d’année. La présidence d’honneur de l’événement est confiée à M. Louis-Philippe Sasseville, président de la Corporation de la montagne du Collège et enseignant et coordonnateur du département en éducation physique au cégep de La Pocatière.

L’événement de type course en sentiers se veut évidemment en lien avec la mission de l’organisme; soit de favoriser la pratique d’une activité physique régulière et de maintenir de bonnes habitudes de vie.

Différentes épreuves sont proposées, pouvant ainsi plaire à des coureurs chevronnés, tout comme à des débutants et même aux familles, alors qu’un parcours familial à la marche permet l’accès aux poussettes. Marche ou course, tout le monde peut y trouver son compte.

Pour s’inscrire ou en savoir plus sur l’événement, rendez-vous sur le site internet https ://arcencielducoeur.ca/campagne-de-financement-2023/.

Source : L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska