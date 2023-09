Une première dans la MRC de L’Islet : Le feu de circulation à Saint-Jean-Port-Joli bientôt en fonction

Le réaménagement de la route 204 à l’intersection de l’autoroute 20 à Saint-Jean-Port-Joli étant sur le point de se terminer, la municipalité pourra désormais compter sur le premier feu de circulation de l’histoire de la MRC de L’Islet.

L’inauguration est prévue d’ici la fin septembre, et le feu de circulation sera en fonction juste en face du restaurant Normandin et de l’accès à l’autoroute 20. Le but de cette installation, avec l’ensemble des travaux de réfection du secteur, demeure l’atteinte d’une meilleure fluidité des véhicules, tout en favorisant la sécurité des automobilistes.

20 ans de représentations

Il aura toutefois fallu une vingtaine d’années de diverses représentations de la Municipalité pour que Québec accepte finalement les demandes des élus de Saint-Jean-Port-Joli de réaménager le carrefour du côté sud de l’autoroute, où l’on retrouve une entrée et une sortie de la 20 Est, avec tous les autres accès des nombreux restaurants et stations-service qui y ont élu domicile.

Mis à part un décès survenu il y a déjà quelques années, il n’y a jamais eu d’autres accidents graves rapportés à ce carrefour. Par contre, nombre d’accrochages y ont été signalés.

« Lorsqu’ils ont finalement décidé d’envoyer un ingénieur pour évaluer la situation, ils se sont vite rendu compte qu’on devait réaménager cette intersection afin que l’endroit soit plus sécuritaire », a commenté le maire Normand Caron.

L’ensemble des travaux de réaménagement de la route 204, comportant la mise en place d’un feu de signalisation, est entièrement financé par le ministère des Transports (MTQ) pour une somme se situant, selon les dernières données, entre 1 et 5 M$, ce qui inclut également la mise aux normes de l’éclairage.

« Tout le secteur va en bénéficier, et on est convaincu qu’il y aura davantage de développement », avait naguère déclaré au Placoteux M. Caron sur le sujet.