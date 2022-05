La médecine vétérinaire confirmée à Rimouski

En aucun moment, avant la période des questions, les principaux intervenants — Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur ; André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ; François Deschênes, recteur de l’UQAR ; Christine Theoret, doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire — ont fait référence au débat des dernières semaines suggérant de retenir le site de La Pocatière plutôt que Rimouski pour accueillir cette formation. Jamais il n’a été question non plus de partenariats possibles avec l’ITAQ, Campus de La Pocatière, contrairement à ce que le ministre Lamontagne avait lui-même évoqué lors de son récent passage à Rimouski.