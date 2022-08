Une fête pour l’inauguration du Parc municipal

La communauté s’était réunie le 20 août dernier pour célébrer l’événement « C’est la fête au village » ainsi que l’inauguration et le dévoilement du nom « Du plus petit au plus grand » du Parc municipal.

La cérémonie protocolaire tenue le samedi à 14 h a permis de souligner le travail important réalisé au fil des ans par les personnes qui ont assuré la pérennité et l’évolution du site.

Mme Hélène Laboissonnière, présidente du comité de l’OPF (Organisme Participation Famille) a pris la parole afin de relater les grandes lignes de sa vision de départ ainsi que les démarches effectuées pour réaliser celle-ci. Un projet qui a débuté en 2016, et que les élu(e)s et l’équipe administrative actuelle ont finalisé et bonifié.

Les festivités avaient commencé à 13 h avec un accueil musical. À 14 h 30, une initiation au Cirque, grâce au Cirque de la Pointe Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska, a eu un énorme succès. De l’art public pour petits et grands directement dans la rue, un tournoi de pétanque, un parcours de mini VTT pour enfant, la caravane de « Livres en fête », sont quelques exemples du divertissement offert tout au long de cette journée. À compter de 17 h, un souper poulet BBQ, en collaboration avec le Club Hiboux de Kamouraska et pour terminer la soirée une prestation musicale avec M. Toby Caron-Mathieu.

Outre des aires de repos pour pique-niquer et se reposer, le site du Parc municipal propose des modules de jeux. Notons qu’en juin dernier, la Municipalité avait mis en place un concours afin de déterminer le nom du Parc municipal et ainsi créer un sentiment d’appartenance des citoyens envers la version 2.0.