Nouveaux parcomètres de stationnement: des habitudes à changer à l’hôpital

À partir du 26 septembre, il faudra payer son stationnement à l’hôpital de La Pocatière et surtout, s’enregistrer à un des deux horodateurs (parcomètres) qui seront installés, même si on utilise le stationnement pour moins de deux heures.

En raison d’une décision gouvernementale, tous les CISSS et CIUSSS sont en train d’uniformiser leurs pratiques pour les paiements de stationnements dans les hôpitaux. Pour Rivière-du-Loup, par exemple, il n’y aura plus de barrières à l’entrée. Pour La Pocatière, où personne ne payait depuis quelques années, il faudra désormais débourser les tarifs demandés.

«On est conscient du changement que cela occasionne et il y aura justement une période d’adaptation», a dit Gilles Turmel, des communications du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Ainsi, des horodateurs seront installés, dans le cas de La Pocatière à l’entrée et à l’urgence.

Peu importe la longueur du séjour prévu, et même si on sait qu’il n’en coûtera rien, car la durée appréhendée est de moins de deux heures, il faudra entrer le numéro de sa plaque d’immatriculation – donc le savoir par cœur ou l’avoir prise en note – et mentionner le temps de visite prévu. Pour moins de deux heures, c’est gratuit, de deux à quatre heures c’est 3 $, de quatre heures à 24 heures c’est 5 $ et il existe des tarifs à plus long terme également. Le stationnement est plus cher à Rivière-du-Loup et encore plus à Rimouski.

Si le temps dépasse

Ainsi, si une personne estime qu’elle restera moins de deux heures et s’inscrit comme tel, mais que cette période sera bientôt dépassée, il faut retourner à l’horodateur et y mettre de l’argent, soit en monnaie exacte ou avec une carte de débit ou crédit. Une application mobile (PassportParking Canada) peut aussi être utilisée pour le faire à distance.

Un agent fera le tour du stationnement pour vérifier les plaques et si le montant n’est pas payé, une amende de 52 $ sera donnée. Précisons que si la voiture s’y trouve depuis moins de deux heures, une amende sera aussi donnée si le conducteur ne s’est pas inscrit au parcomètre.

La Pocatière

À La Pocatière, les changements débuteront le 26 septembre. Une période d’adaptation de deux mois est prévue, sans amende. Des agents seront près des horodateurs au départ pour bien encadrer les gens pour qui cette façon de faire sera nouvelle.

Comme il se peut que des files d’attente se créent, puisque toutes les personnes stationnées doivent s’inscrire peu importe le temps passé à l’hôpital, les horodateurs ont été installés à l’intérieur pour éviter les intempéries.

La Pocatière compte près d’une centaine d’espaces de stationnement. Pour les utilisateurs, cela représentera un changement dans les façons de faire et pour le porte-feuilles, car plus personne ne payait depuis plusieurs années et aucune surveillance n’était effectuée.

Ces changements se font pour une question d’efficacité et pour installer des moyens plus technologiques. Mentionnons que les revenus de stationnement servent à son entretien.