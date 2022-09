Une fête pour l’inauguration du parc municipal et une première édition pour « C’est la fête au Village »

La communauté de Saint-Onésime-d’Ixworth s’est réunie le 20 août dernier pour célébrer l’événement « C’est la fête au village », inaugurer le nouveau parc municipal, et dévoiler la pancarte abordant le nouveau nom « Du plus petit au plus grand ».

Le nom est une idée de Mme Danielle Beaulieu de Saint-Onésime, gagnante du concours citoyen lancé en juin dernier. Notons ici que Mme Beaulieu avait accompagné sa suggestion d’un superbe dessin qui reprenait le concept du nom. Ce visuel a été utilisé pour la conception de la pancarte finale. Bravo à la gagnante et merci à tous pour l’excellente participation au concours. La cérémonie protocolaire, tenue le samedi à 13 h 30, a permis de souligner l’importance du financement accordé au fil du projet par les divers paliers de gouvernement, et la présence des dignitaires a permis de souligner l’engagement de ceux-ci dans la réalisation de projets d’envergure comme celui-ci.

Parlant d’envergure, il faut savoir que la remise à niveau du parc a débuté en 2016, grâce à la vision de Mme Hélène Laboissonnière, présidente de l’Organisme participation familles. Une première phase d’amélioration a été entamée avec les financements disponibles à ce moment. La phase 2, quant à elle, a été portée par l’administration municipale, qui a poursuivi la recherche de financement dans l’espoir de pouvoir terminer les aménagements prévus au fil des années. Le projet du parc Du plus petit au plus grand, c’est beaucoup plus que des modules de jeux; des améliorations ont été faites au mobilier urbain, et une série de travaux ont dû être réalisés pour aménager les sentiers et l’aire de jeu, notamment.