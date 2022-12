Une fête technologique pour les jeunes de la région

Après deux années d’absence, la Journée Accro de la techno s’est déroulée le jeudi 24 novembre au Centre Bombardier de La Pocatière.

Plus de 600 jeunes de 5e et 6e année du primaire, et de 1re et 2e année du secondaire se sont rendus à l’événement pour visiter treize kiosques tenus par des entreprises et institutions d’éducation de la région. Cette journée, offerte gratuitement aux écoles de Montmagny à Rivière-du-Loup, permet de susciter chez les jeunes un intérêt pour les sciences et les technologies. Cette année, les exposants ont proposé de nouvelles expériences interactives aux jeunes.

Les étudiants ont eu la chance de s’initier à la réalité virtuelle, de participer à un défi ludique de programmation d’un robot collaboratif, de découvrir les différentes technologies derrière un lit d’hôpital, d’explorer l’univers de la physique, de percer le secret des bulles du thé aux perles, de comprendre la loi de la réflexion, et de constater que des vitres pouvaient être conçues pour protéger la vie des oiseaux. Les élèves ont pu aussi en apprendre davantage sur les programmes de formations et les carrières possibles en science et technologie reliées aux entreprises de la région.

« Nous sommes heureux de voir que, malgré deux années de pause, la Journée Accro de la Techno est aussi attendue par les jeunes d’un peu partout dans la région. Nous sommes aussi reconnaissants de la loyauté des partenaires, des entreprises et des institutions participantes et collaboratrices, permettant de continuer le succès de notre événement », mentionne le directeur de l’organisation, Éric Dufresne.

La coordonnatrice de l’événement, Émilie St -Pierre-Plourde, est toujours aussi surprise de l’intérêt grandissant que les étudiants ont envers l’événement. « Ils étaient vraiment très excités de visiter le salon. C’est toujours un plaisir de voir les jeunes fascinés par les nouvelles technologies que les entreprises utilisent et/ou confectionnent dans la région. »

Source : Journée Accro de la Techno