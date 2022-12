Bernard Généreux invite les employeurs à postuler pour Emplois d’été Canada

Bernard Généreux, député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, invite les employeurs de sa circonscription à soumettre leur candidature au programme Emplois d’été Canada 2023.

Les demandes sont acceptées du 29 novembre 2022 au 12 janvier 2023. Ce programme offre des contributions salariales pour inciter les employeurs à engager des jeunes de 15 à 30 ans, en particulier ceux qui sont confrontés à des obstacles à l’emploi. Les catégories d’employeurs admissibles sont les suivantes : employeurs sans but lucratif, employeurs du secteur public, y compris les gouvernements territoriaux (et non provinciaux), et employeurs du secteur privé ayant 50 employés ou moins travaillant à temps plein.

Ce programme vise à développer les compétences des jeunes en leur permettant d’acquérir une expérience de travail rémunérée dans le but de réussir leur transition sur le marché du travail. Les objectifs du programme sont d’offrir des expériences de travail de qualité aux jeunes, de répondre aux priorités nationales et locales afin d’améliorer l’accès au marché du travail pour les jeunes qui font face à des obstacles particuliers, et d’offrir aux jeunes des possibilités de développer et d’améliorer leurs compétences.

« J’encourage tous les employeurs de ma circonscription à soumettre leur candidature, car il s’agit d’un très bon moyen d’attirer des jeunes travailleurs au sein de votre organisme ou de votre entreprise. Miser sur eux vous permettra de rester en constante innovation et d’évoluer tout en les faisant évoluer », a souligné le député Généreux.

Pour des besoins plus spécifiques, veuillez contacter la personne-ressource, soit Annie Francœur, directrice régionale du bureau du député Généreux, à l’adresse annie.francoeur.351@parl.gc.ca, ou encore au 418 714-8931.

Source : Bernard Généreux, député