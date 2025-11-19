Une fin d’automne haute en couleur dans la région de L’Islet

La région de L’Islet regorge d’activités culturelles en ces mois de novembre et décembre, et les cafés culturels en sont le cœur battant. Ces lieux conviviaux, à la fois espaces de rencontre et vitrines artistiques, invitent les citoyens à découvrir des expositions uniques et à rencontrer des artistes passionnés. Véritables foyers de créativité, ils offrent une programmation inclusive et vibrante qui met en valeur le talent et la diversité culturelle du territoire.

À Saint-Damase, le Café Le Rassembleur a présenté le 15 novembre dernier l’exposition Des champs et des marées de Martine Gagné, avec une rencontre et une démonstration. À Sainte-Louise, l’espace café du Marché aux Caissons accueillera le vernissage du collectif des peintres en direct le 21 novembre, une exposition qui se poursuivra jusqu’en décembre. Du côté de L’Islet, le Café culturel L’Ilette, sous la bannière d’Arts et Culture L’Islet, présente actuellement une exposition de Guy Laprise, ouverte tous les dimanches jusqu’à la fin de l’année.

À Saint-Pamphile, le Centre culturel Le Godend’art propose deux expositions : Les artistes de chez nous, consacrée à la création locale, et Les outils d’autrefois, une incursion fascinante dans les savoir-faire du passé. Enfin, le tout nouveau café culturel de Tourville, le Café de la Gare inaugurera officiellement ses activités le 20 novembre, marquant ainsi l’arrivée d’un neuvième membre dans le réseau des cafés culturels de la région.

Ces initiatives témoignent du dynamisme culturel du territoire, et de la volonté de créer des espaces accessibles où l’art se vit au quotidien. En plus d’encourager la découverte, les cafés culturels offrent également l’occasion de s’impliquer : plusieurs recherchent actuellement des bénévoles et des animateurs. Pour découvrir la programmation complète et les neuf cafés du réseau, il suffit de visiter le Portail Culture de la région de L’Islet.