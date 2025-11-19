Ciné-Moisson… cinq ans de générosité

Pour une cinquième année consécutive, le Cinéma Le Scénario et la Ville de La Pocatière s’unissent pour soutenir Moisson Kamouraska.

Le dimanche 30 novembre à 10 h, le cinéma et la Ville invitent gratuitement la population à assister au visionnement des films Looney Tunes Daffy et Porky sauvent le monde et Le Cyclone de Noël en échange de denrées non périssables et non périmées. La mascotte Hallow Poc sera présente pour recueillir les dons. Les portes du cinéma ouvriront dès 9 h 15, et les représentations débuteront à 10 h. Il est important de noter que les jouets et les vêtements ne seront pas acceptés.

Toutes les denrées récoltées lors de cette journée seront remises à Moisson Kamouraska, dont la mission est de lutter contre la pauvreté en organisant la cueillette, le traitement, la transformation et la distribution de denrées tout en favorisant l’implication sociale.

Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska, se dit très heureuse de cette initiative : « On assiste encore à une hausse importante des demandes d’aide alimentaire, et les denrées amassées lors de cette journée pourront aider à bonifier les paniers de Noël. Un grand merci à tous les participants. »

Le Cinéma Le Scénario et la Ville de La Pocatière ont aussi prévu quelques surprises pour souligner le cinquième anniversaire de cette activité. Les organisateurs espèrent égaler, voire dépasser la récolte de l’année dernière.

Source : Ville de La Pocatière