Une finissante de Sainte-Félicité récompensée pour son excellence en acériculture

Une résidente de Sainte-Félicité-de-L’Islet, Josée Leblanc, figure parmi les deux étudiantes récemment récompensées par Les Équipements Lapierre pour l’excellence de leurs résultats scolaires dans le cadre d’une formation collégiale spécialisée en acériculture.

La diplômée de la quatrième cohorte du programme d’attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion et optimisation d’une entreprise acéricole s’est ainsi vu remettre une bourse de 500 $ pour avoir obtenu la deuxième meilleure moyenne générale de son groupe.

Offerte par Extra formation en collaboration avec le campus Témiscouata du Cégep de La Pocatière, cette formation combine l’enseignement à distance et en présentiel. Elle vise notamment à développer les compétences nécessaires à la gestion et à l’optimisation d’une entreprise acéricole.

La bourse principale, d’une valeur de 1500 $, a été décernée à Mylène Beaudoin, de Saint-Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière, qui a obtenu la meilleure moyenne générale parmi l’ensemble des diplômés.

Une première toute féminine

Cette quatrième cohorte marque également une première dans l’attribution des bourses offertes par Les Équipements Lapierre, puisque les deux lauréates sont des femmes.

La directrice générale de l’entreprise, Chantal Lapierre, a tenu à souligner cette particularité en félicitant les diplômées pour leurs résultats. « La cohorte quatre se distingue, puisque c’est la première fois que les deux bourses sont accordées exclusivement à des femmes. Les femmes jouent depuis longtemps un rôle actif en acériculture, mais elles sont de plus en plus nombreuses à être propriétaires ou copropriétaires d’entreprises acéricoles. Les Équipements Lapierre sont heureux de leur association à ce programme, entre autres orienté sur la gestion, l’administration, la production et l’aménagement forestier. Bravo à tous les finissants de la quatrième cohorte », dit-elle.

Un engagement de 12 000 $ envers la relève

L’attribution de ces bourses s’inscrit dans par ailleurs un engagement renouvelé en 2024 entre Les Équipements Lapierre, le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales du Témiscouata. En vertu de cette entente, l’entreprise prévoit consacrer une somme totale de 12 000 $ en bourses d’études à au moins douze étudiants provenant des six premières cohortes du programme.

Plus précisément, cette contribution vise à encourager la relève dans un secteur qui occupe une place importante au sein de l’économie agricole québécoise, particulièrement dans les régions où la production acéricole constitue une activité économique bien implantée.

Une entreprise bien établie

Situés en Haute-Beauce, Les Équipements Lapierre se spécialisent dans la fabrication d’équipements et de produits destinés à l’industrie acéricole. L’entreprise exploite cinq usines en Beauce et à Waterloo, en Estrie, en plus de compter près de 200 employés, et un réseau de 70 distributeurs au Canada et aux États-Unis.