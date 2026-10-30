Une semaine rassembleuse pour la Maison des jeunes de Saint-Pascal

La Semaine des maisons des jeunes, qui se déroulait du 12 au 18 octobre, a connu un franc succès à Saint-Pascal alors que 71 adolescents de la région ont participé aux différentes activités proposées par la maison des jeunes Quartier-Jeunesse 1995.

Sous le thème Action! Ados, acteurs et actrices de société, cette semaine visait notamment à favoriser la participation, les échanges, et l’engagement des jeunes dans leur communauté.

La programmation a débuté le mardi 13 octobre avec une soirée portes ouvertes, suivie d’un quiz de culture générale le mercredi, et d’une activité de dégustation le jeudi. Le vendredi, les participants ont pris part à la troisième édition de la Nuit des sans-abri à La Pocatière.

Les activités se sont terminées le samedi par une sortie au Grand labyrinthe Kamouraska de La Pocatière en compagnie de quatre autres maisons des jeunes du Bas-Saint-Laurent, et un souper pizza au Carrefour des jeunes.

Quartier-Jeunesse 1995 remercie les intervenants, les participants et toutes les personnes qui contribuent à son rayonnement.

Source : Quartier-Jeunesse 1995