Une formation pour partir en appartement

Assurances, budgets, droits comme consommateurs, permission de posséder des animaux… les éléments sont nombreux à considérer lorsque vient le temps de partir en appartement. Encore une fois cette année, des jeunes de la région sont invités à suivre des formations spécifiques pour les aider à faire de bons choix lorsqu’ils quittent le nid familial.

L’ACEF du Grand-Portage (Association coopérative d’économie familiale du Grand-Portage) a le mandat d’aborder tous les angles possibles avec les jeunes, pour leur permettre de tout considérer et prendre de bonnes décisions.

« Souvent, ils ressortent des formations en se sentant plus futés. Ça en fait beaucoup à jaser, mais c’est un beau bagage de trucs », indique Félix Gingras Genest, intervenant en défense des droits.

Invité par Desjardins, il offrira les informations les plus à jour sur le sujet mardi prochain via Teams.

En complément des limites de ce qu’un parent peut transmettre comme information à son enfant, les modules de formation abordent toutes sortes de points à considérer. « L’incontournable, au début, demeure de définir ses critères personnels, comme le prix, l’emplacement, le nombre de locataires. On leur parle de s’informer des frais, des services, de ce qui est inclus ou pas. L’accès aux commerces de proximité aussi. On va même jusqu’à parler de thermostats, s’ils sont électroniques ou pas », résume Félix Gingras Genest.

Selon lui, ces outils importants en termes d’éducation financière peuvent par exemple prévenir la fraude ou les abus et faire des jeunes visés, les 16-25 ans, des citoyens avertis. « Ça pourrait même faire l’objet d’un cours en secondaire 5. Ça nous apprend à évoluer dans la réalité », ajoute-t-il.

Mes finances, mes choix

Depuis 2013, le programme d’éducation financière Mes finances, mes choix aide les jeunes à faire des choix de consommation éclairés et à entamer leur vie financière avec confiance. Conçu pour les jeunes de 16 à 25 ans, ce programme s’adresse également aux groupes, comme les classes scolaires, les équipes sportives, etc. Des Îles-de-la-Madeleine, en passant par Matane, jusqu’à La Pocatière, les formateurs s’adaptent à la réalité des jeunes et abordent de façon dynamique des sujets qui touchent les jeunes de près.