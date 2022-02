La Pocatière : Projet de condos locatifs sur la rue du Verger

Le Groupe Bonenfant planche sur la construction d’une douzaine de condos locatifs à partir de l’automne 2022 à La Pocatière. Le souhait est que ceux-ci soient disponibles pour location dès l’été 2023.

Le projet est prévu sur le dernier terrain vacant de la rue du Verger à La Pocatière, sied entre un immeuble à logements et un autre à condos. Une étude géotechnique pour évaluer le type de construction à envisager en fonction du sol a cours actuellement.

« Un plan d’implantation préliminaire a été déposé à la Ville en vue d’une demande de permis. Tout est conditionnel à l’étude géotechnique. L’ingénieur et l’architecte ont aussi été embauchés. Les premiers plans devraient sortir pour la fin février si tout va bien », a indiqué Pierre Bonenfant du Groupe Bonenfant.

Le promoteur, déjà propriétaire d’une quarantaine de logements dans la région, mentionnait ne s’être jamais lancé dans la construction d’un immeuble de ce type jusqu’à maintenant. Il s’agit d’un premier projet et il n’est pas exclu qu’il envisage la construction d’autres immeubles similaires si la demande est réellement au rendez-vous et que des terrains se libèrent à La Pocatière.

« On n’a pas quantifié la demande proprement dite, mais selon ce qui nous a été rapporté de certaines entreprises, il y a une problématique pour loger les professionnels qui viennent travailler à La Pocatière. Certains vont de plus en plus loin vers l’est pour trouver des appartements », ajoute-t-il.

Ainsi, il s’agira donc de condos locatifs, communément appelés 4 et demi plus en milieu urbain, soit quatre appartements sur trois étages. Ce type de logements qualifiés par certains comme étant « haut de gamme » disposent d’une insonorisation selon les nouvelles normes en vigueur et sont munis d’un espace de rangement.