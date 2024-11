Une fresque pour sensibiliser la population aux droits des enfants

ESPACE Chaudière-Appalaches, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, a dévoilé le 6 novembre dernier au Domaine de Gaspé l’un de ses plus récents projets de sensibilisation sur le territoire, soit une fresque thématique portant sur les droits des enfants.

La fresque, réalisée par l’artiste MILI, a comme objectif de promouvoir les droits des enfants tout en sensibilisant la communauté, en utilisant l’art urbain comme moyen d’expression.

Pour ESPACE Chaudière-Appalaches, le choix de travailler avec l’artiste et muraliste Millie Caron était tout naturel puisque cette dernière, dont les racines familiales sont ancrées en Chaudière-Appalaches, agit également à titre d’éducatrice artistique engagée dans la démocratisation des arts, la justice sociale, et la sensibilisation aux enjeux reliés à la santé mentale au travers de l’art social et communautaire.

« L’artiste a mis sa créativité et son expertise au service des enfants en soulignant l’importance de leurs droits, mais aussi en offrant une occasion unique de susciter le dialogue entre jeunes et adultes dans un lieu vivant et inspirant, particulièrement fréquenté par les familles », déclare au Placoteux Géraldine Zaccardelli d’ESPACE Chaudière-Appalaches.

Les enfants au cœur de la démarche

Dès le début du projet, les enfants impliqués ont occupé une place centrale dans sa conception. L’organisme, qui est actif depuis 1991 dans la prévention de toutes les formes de violence envers les enfants, a également orchestré des activités de médiation destinées aux jeunes de 5 à 12 ans au courant de l’été.

Sept symboles évocateurs ont ainsi été créés et intégrés dans la fresque, et la signification de chacun d’eux a été clairement expliquée sur le panneau d’interprétation récemment installé au Domaine. La fresque a été entièrement réalisée à l’aérosol, avec un nombre important de pochoirs, et mesure 6 pieds de haut par 70 pieds de large, entourant ainsi en partie la piscine extérieure des installations.

Le maire de Saint-Jean-Port-Joli et préfet de la MRC de L’Islet Normand Caron, qui s’était déplacé pour l’occasion, a tenu à souligner l’importance du projet. « L’art fait partie intégrante de l’ADN de Saint-Jean-Port-Joli. Le fait que cette œuvre magnifique, consacrée aux droits des enfants, soit installée dans notre village correspond parfaitement à nos priorités et à nos valeurs. Nous sommes fiers d’avoir contribué à sa réalisation », déclare-t-il en rappelant que la Municipalité a aussi fourni de l’aide technique pour le projet.