Une fusion pour l’innovation brassicole : Le Labo – Solutions brassicoles s’allie à Escarpment Labs

Dix ans après sa fondation, l’entreprise Le Labo – Solutions brassicoles franchit un nouveau jalon de son parcours. L’établissement de La Pocatière, reconnu pour sa production de levures et de bactéries destinées aux microbrasseries, annonce sa fusion avec Escarpment Labs, un chef de file canadien en biotechnologies brassicoles établi à Guelph, en Ontario.

Créé en 2015, Le Labo s’est imposé comme une référence dans le milieu brassicole québécois grâce à son expertise scientifique et à son approche novatrice. Sous la direction de Jean-Pierre Tirman et de Maxime Clément, l’entreprise s’est démarquée par son engagement envers la qualité et la recherche appliquée. « Cette fusion est le fruit d’une démarche initiée il y a un an avec ce qui était auparavant un concurrent direct », explique Jean-Pierre Tirman, évoquant une alliance stratégique fondée sur la complémentarité plutôt que la rivalité.

L’union des deux entreprises vise à mettre en commun leurs années de recherche et de développement, à accélérer l’innovation, et à élargir la gamme de produits offerts aux brasseurs et autres acteurs du secteur. « En combinant nos expertises, nous pouvons mieux répondre aux besoins des microbrasseries, et continuer d’innover à partir de La Pocatière, tout en profitant de la portée nord-américaine d’Escarpment Labs », ajoute Maxime Clément.

Malgré cette fusion, les activités du Labo demeureront à La Pocatière, où la production, la recherche et le service à la clientèle continueront d’évoluer. Pour l’entreprise, il s’agit non seulement d’une reconnaissance du savoir-faire régional, mais aussi d’un moteur de croissance pour l’ensemble du secteur brassicole québécois.