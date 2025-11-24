Reconnaissance et engagement communautaire pour le Jardin floral

Le Jardin floral de La Pocatière dresse un bilan exceptionnel de sa saison estivale 2025, marquée par une hausse notable de la fréquentation, une distinction régionale en matière d’écoresponsabilité, et un fort engagement communautaire.

Entre mai et octobre, près de 8000 visiteurs ont franchi les portes du Jardin floral, une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. La clientèle provenait autant du Bas-Saint-Laurent que des régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et de Montréal. L’Agora Premier Tech a accueilli une vingtaine d’événements et une dizaine de groupes durant l’été.

Le programme Jardin-Jeunes a connu un réel succès, doublant sa participation et accueillant une centaine d’enfants du camp de jour de la Ville de La Pocatière pour des ateliers d’initiation au jardinage, en accord avec la mission éducative et communautaire du Jardin.

Améliorations au site

Grâce à une subvention de Tourisme Bas-Saint-Laurent, plusieurs améliorations ont été réalisées, comme l’identification des plantes et des collections, l’ajout de nouveaux panneaux d’interprétation, et la pose d’une clôture de sécurité sur un sentier escarpé. Ces bonifications permettent au Jardin floral de La Pocatière de se rapprocher des standards de qualité et d’interprétation reconnus dans les jardins botaniques du Québec.

La saison 2025 a aussi été marquée par l’appui de Desjardins, Caisse de l’Anse de La Pocatière, présentateur officiel de la programmation estivale, et de Premier Tech, parrain de l’Agora, qui ont soutenu la programmation des concerts, expositions, ateliers d’horticulture, activités intergénérationnelles et d’intégration pour les nouveaux arrivants qui se sont échelonnés de mai à octobre.

Hommages et honneurs

Le Jardin a aussi créé la Pépinière Armand-Pelletier et au Pavillon Fernand-Fissette en hommage à ces deux bénévoles de longue date. Anne-Marie Côté-Fissette a reçu un certificat d’honneur au mérite pour souligner sa participation active comme cofondatrice du Jardin.

Enfin, le Jardin floral s’est mérité le troisième prix régional Écoresponsabilité, décerné par Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent, Desjardins et la CDR du Québec. Ce prix souligne les initiatives et les pratiques horticoles durables, incluant la réutilisation de pots de plastique et l’abandon complet des pesticides. « Ce prix confirme que notre démarche écoresponsable inspire et rassemble. Nous voulons poursuivre nos efforts pour que le Jardin floral demeure un lieu d’apprentissage, de beauté et de fierté régionale », affirme Kathleen Aubry, présidente de l’organisme.