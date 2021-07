Entraide La Pocatière et les environs, la Fondation-Jeunesse de la Côte-du-Sud et la Maison de la famille du Kamouraska s’unissent pour promouvoir l’initiative Mon sac à dos . Forme de guignolée d’articles scolaires destinés aux familles à faibles revenus du Kamouraska, les organismes porteurs de la démarche lancent un appel à la générosité des gens.

« Quand Jessy Bélanger (Fondation-jeunesse) et Joannie Rousseau (Entraide La Pocatière) nous ont contacté pour nous parler du projet Mon sac à dos, on n’a pas hésité à faire circuler l’information auprès de nos familles. Depuis, sept à huit familles sont entrées en contact avec elles », souligne Marie-Pier.

Différents points de chute ont ensuite été ciblés sur le territoire pour que les gens puissent faire don de matériel scolaire usagé en bon état ou, s’ils le désirent, déposer du matériel neuf qu’ils auraient acheté en surplus lors des achats effectués pour leurs propres enfants. Ces lieux de collecte sont, à Saint-Pascal : le Centre-femmes La Passerelle, le Centre de rénovation Camille Dumais, la Tabagie Lunik et la pharmacie Familiprix; à La Pocatière la pharmacie Uniprix et Entraide La Pocatière et les environs à Saint-Gabriel-Lalemant. Les familles dans le besoin et les personnes qui veulent faire des dons ont jusqu’au 15 août pour se manifester.

« Parfois, les familles n’ont pas les moyens non plus de se déplacer sur le territoire. On ne veut pas que ça soit un enjeu pour elles et qu’elles ne demandent pas d’aide pour cette raison. On est prêtes à aller porter le matériel directement chez elles s’il le faut », mentionne Joannie Rousseau.