Une initiative locale pour jumeler demandeurs d’asile et entreprises

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata Bernard Généreux annonce un projet novateur mené en collaboration avec l’organisme INICI (Immigrer, Intégrer, Innover). Cette initiative vise à jumeler des travailleurs internationaux titulaires d’un permis de travail ouvert, et déjà présents au Québec, avec des entreprises locales de la région.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, accentuée selon lui par le refus du gouvernement fédéral libéral de modifier les règles du Programme des travailleurs étrangers temporaires (TET) — empêchant ainsi plusieurs entreprises de renouveler les permis de leurs travailleurs —, Bernard Généreux propose une solution concrète pour soutenir les employeurs de la région.

« Cette démarche n’a jamais eu pour but de remplacer le Programme des travailleurs étrangers temporaires ni de prendre la place de quoi que ce soit, mais bien d’offrir une solution à moyen terme, humaine et réaliste, pour aider nos entrepreneurs à pourvoir des postes vacants avec des personnes déjà établies ici, prêtes à travailler et à s’intégrer dans nos communautés. Il est temps de faire preuve de créativité et de volonté pour transformer les défis économiques en occasions concrètes », explique le député.

C’est en septembre dernier qu’INICI a lancé le programme En route vers ma région, une initiative dont l’objectif principal est de répondre aux besoins pressants de main-d’œuvre en affrétant un autobus transportant des travailleurs présélectionnés vers des entreprises régionales.

Le projet repose sur un processus simple : les entreprises intéressées transmettent un formulaire décrivant leurs besoins à INCI, qui propose ensuite des candidats correspondant aux profils recherchés. Une première entrevue virtuelle est organisée entre l’entreprise et le candidat. En cas de jumelage positif, les travailleurs se déplaceront dans le comté les 27 et 28 novembre à Montmagny et à Rivière-du-Loup, pour une rencontre en personne, et potentiellement une embauche.

Cette approche, déjà mise en œuvre ailleurs au Québec, aurait démontré son efficacité. Selon un article du Devoir, le modèle d’INICI a permis à plusieurs travailleurs, notamment des personnes en demande d’asile, de décrocher un emploi dans différentes régions du Québec, favorisant ainsi leur intégration et répondant aux besoins des employeurs.

Les entreprises du comté souhaitant participer à cette démarche sont invitées à remplir le formulaire d’inscription en ligne. Cette participation est volontaire et sans engagement, et les 50 places disponibles à bord de l’autobus seront attribuées selon la formule du « premier arrivé, premier servi ».

« C’est une façon concrète de conjuguer humanité et efficacité économique, tout en valorisant des personnes déjà présentes au Québec qui souhaitent contribuer à la vitalité de nos régions », conclut le député Généreux.