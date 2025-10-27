L’huile retrouve ses droits à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière convie le public au vernissage de l’exposition Figurer le paysage de l’artiste montréalaise Julie Desmarais, le mercredi 29 octobre de 17 h à 19 h à La Mosaïque-Bibliothèque, située au 900, 6e Avenue.

Après la photo, l’aquarelle, le dessin et le collage, la peinture à l’huile fait son grand retour à La Mosaïque. Julie Desmarais y présentera des œuvres d’un grand réalisme, nées de fins coups de pinceau et d’une patience remarquable. Inspirée par la nature, elle puise notamment dans les paysages du Bas-Saint-Laurent qu’elle traduit en tableaux lumineux où l’été semble s’attarder.

L’artiste sera présente lors du vernissage pour parler de sa démarche et de son parcours. L’exposition se poursuivra jusqu’au 19 décembre. La bibliothèque est ouverte les mardis et jeudis de 12 h 30 à 20 h, les mercredis et vendredis de 9 h à 16 h 30, et les samedis de 10 h à 15 h. Pour connaître la programmation complète, le public est invité à suivre la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière ou à visiter le site de la Ville.