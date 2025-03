Une lutte à trois se dessine en Côte-du-Sud

À moins de deux ans des prochaines élections provinciales, l’aiguille de l’opinion publique continue de changer dans les intentions de vote au Québec. C’est notamment le cas en Côte-du-Sud, où une lutte à trois se dessine entre le Parti Québécois, la Coalition avenir Québec et le Parti conservateur d’Éric Duhaime.

En effet, selon le site de projection électorale Québec 125, le PQ est désormais à 29 % des intentions de vote dans la circonscription, soit quatre points de moins qu’au mois de novembre dernier, alors que la formation souverainiste en récoltait 33 %. Pour ce qui est de la Coalition avenir Québec, elle perd un point avec 25 %. La surprise vient cependant du PCQ qui est passé de 21 % à 24 %, soit un point de moins que la CAQ, laissant présager une lutte beaucoup plus serrée que prévu dans le comté.

Contacté par Le Placoteux, le chef du Parti conservateur du Québec estime que la situation économique présente au Québec, et ses propositions pour aider la classe moyenne expliquent essentiellement ce qui se passe dans la circonscription. « Notre montée en Côte-du-Sud est une excellente nouvelle ! Pendant que le PQ parle de référendum, et que la CAQ perd sa crédibilité économique, je me bats pour que les jeunes soient capables d’acheter une maison, que les familles soient capables de payer les factures, et que tous les Québécois aient accès aux services de santé », affirme Éric Duhaime.

Le Parti libéral du Québec monte également dans les intentions de vote en arrachant 12 %, un bond de deux points depuis novembre dernier. Quant à Québec solidaire, il perd deux points, ne récoltant désormais que 7 %.

Frédéric Poulin toujours en réflexion

L’ex-candidat du PCQ dans la circonscription, qui est aussi l’actuel maire de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, Frédéric Poulin, se dit toujours en réflexion concernant une possible candidature aux prochaines élections provinciales. « J’ai beaucoup de choses présentement dans ma vie privée, de sorte que je n’ai pas encore statué sur cette situation, mais la porte n’est pas fermée », dit-il au Placoteux.

Si le Parti conservateur du Québec voit ses chances augmenter dans le comté, il n’en est toutefois rien dans la circonscription voisine à l’est. Le Parti Québécois récolte 38 % dans Rivière-du-Loup–Témiscouata, la CAQ suit avec 31 %, alors que le PCQ récolte essentiellement le même résultat qu’à l’élection générale de 2022, soit un maigre 11 %.