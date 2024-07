Une médaille d’argent pour Benjamin Ouellet

Dans le cadre des Essais olympiques et paralympiques Bell 2024 ayant eu lieu du 27 au 30 juin dernier à Montréal, le para-athlète de Saint-Pascal Benjamin Ouellet a remporté une médaille d’argent au 800 m ambulatoire. Il n’a toutefois pas réussi à réitérer totalement ses exploits de l’année précédente.

La compétition n’a en effet pas débuté comme souhaité pour l’athlète local, avec une performance jugée en deçà de ses propres attentes, puisque l’an dernier en Colombie-Britannique, dans la même compétition, il avait terminé en seconde position. « Un 1500 m difficile pour Benjamin. Ce fut un début de course stratégique. Celui-ci a tenté plusieurs dépassements au début de la compétition, mais l’énergie déployée dans ses nombreuses actions a été hasardeuse par la suite. Un résultat décevant pour lui, car cela ne représente pas sa forme actuelle et son ardeur déployée à l’entraînement dans les dernières semaines », a déclaré son père sur Facebook, Francis Ouellet.

Malgré cette première rebuffade, Benjamin Ouellet s’est bien repris pour obtenir une deuxième place au 800 m ambulatoire, mais n’a cependant pas pu devenir champion canadien dans cette discipline pour une deuxième année consécutive. « Juste avant de courir, nous avons dû demander une dérogation, car Benjamin ne pouvait courir seul dans des conditions non favorables en raison de la pluie et du vent. Ce fut néanmoins une superbe course avec son guide, ce qui a permis à notre athlète d’être compétitif et de bien se classer », a ajouté son père.

Benjamin sera de retour les 27 et 28 juillet prochains pour les Championnats provinciaux à LaSalle, où il tentera de fracasser son record de 4 m 30 s au 1500 m, obtenu à Ottawa en 2023.