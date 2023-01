Une nouvelle carte interactive pour Saint-Pamphile

La Ville de Saint-Pamphile démarre l’année en mettant en place un nouvel outil pour ses citoyens actuels et futurs : la carte interactive. Cet ajout est un outil intéressant pour les gens qui souhaiteraient venir s’établir dans la municipalité.

En effet, en plus de voir l’emplacement des terrains à vendre, il est possible de visualiser le quartier et les services qui l’entourent, mais aussi de découvrir la vue panoramique qu’aura le futur propriétaire sur son terrain. Grâce à cette carte interactive, il est aussi maintenant possible de consulter facilement les différents services et infrastructures de la municipalité, d’accéder à leurs coordonnées et d’y obtenir l’itinéraire.

Ce nouvel outil est disponible dès maintenant sur le site internet de la municipalité : https://saintpamphile.ca/carte-interactive.

Source : Ville de Saint-Pamphile