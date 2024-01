Une nouvelle collaboration de Projektion 16-35 dans les milieux scolaires

Leader 2.0 est un projet s’adressant aux jeunes du secondaire alliant le développement personnel, le développement interpersonnel et les arts. Le projet mise sur le lien et la rencontre, d’abord avec soi-même et ensuite avec les autres, par le biais d’une œuvre collective intergénérationnelle. Les objectifs sont de développer la créativité des jeunes, leur connaissance de soi ainsi que des outils de communication et de leadership.

Financé par le ministère de la Culture et des Communications, le projet sera déployé de janvier à juin dans les trois écoles secondaires du Kamouraska : l’école polyvalente La Pocatière, le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et l’école secondaire Chanoine-Beaudet.

Leader 2.0 a été créé par l’artiste Josée Bourgoin de Saint-André-de-Kamouraska, propriétaire de Vitalis (entreprise familiale où des urnes écologiques sont tournées et sculptées à la main à partir d’un tronc d’arbre massif).

Concrètement, le projet débute par une conférence de Mme Bourgoin : « Transformer un cauchemar en rêve ». Ensuite, huit ateliers parascolaires seront offerts pour réaliser une œuvre collective géante en fil de cuivre et matériaux recyclés, une maquette, une vidéo, un vernissage, et surtout, de belles rencontres!

Projektion est fier de s’associer au projet. La mission de l’organisme est d’accompagner les jeunes au Kamouraska afin qu’ils se réalisent sur les plans personnel, social et professionnel. Le projet « Leader 2.0 » va littéralement dans ce sens.

Il est également à noter que 2023-2024 marque aussi la nouveauté pour Projektion avec une offre de services en animation d’ateliers éducatifs dans les écoles sur des thèmes touchant les jeunes tels que l’employabilité, l’entrepreneuriat, la transition vers la vie adulte, la motivation, etc. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour connaître nos offres de services.

Source : Projektion 16-35